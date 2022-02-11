GÜNCELLEME - Mardin'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kabala Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen 2 aile üyeleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan F.D. (28), G.D. (30), Y.D. (21) ve A.D. (28) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören G.D. kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı mahalle ve hastanede önlem aldı.

Jandarma ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz