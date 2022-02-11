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GÜNCELLEME - Mardin'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

11.02.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALILARDAN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kabala Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen 2 aile üyeleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan F.D. (28), G.D. (30), Y.D. (21) ve A.D. (28) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören G.D. kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı mahalle ve hastanede önlem aldı.

Jandarma ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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