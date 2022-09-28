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GÜNCELLEME - Mardin'de ormanda silahlı saldırıda ölen işçi toprağa verildi

28.09.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - Mardin'de ormanda silahlı saldırıda ölen işçi toprağa verildi

MARDİN (AA) - Mardin'de ormanda budama yaparken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Dibek Mahallesi'nde yol üzerinde orman budama işi yapan işçilere saat 10.58 sıralarında sivil giyimli kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından yakın mesafeden tabanca ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırı esnasında Nusaybin Orman İşletme Şefliğine bağlı budama işlerinde çalışan yükleniciye ait işçi Ali Akpınar yaralanmış olup kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olay güvenlik güçlerimizce tüm yönleriyle araştırılmaktadır."

- Midyat'ta toprağa verildi

Midyat Devlet Hastanesindeki otopsi işlemi tamamlanan Akpınar'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak Midyat Hacı Kasım Altunkaya camisine getirildi.

Burada kılınan cenaze namazın ardından Akpınar'ın cenazesi Kalo Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Akpınar'ın yakınları ve Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Kaymakam Ahmet Solmaz ile Midyat Belediye Başkanvekili Hasan Özmen katıldı.

Mardin Valiliği ormanda budama işi yapan işçilere yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı

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İşçi Mardin silahlı saldırı

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