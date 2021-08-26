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GÜNCELLEME - Mardin'de silahla çalışanı yaralayarak kuyumcudan soygun yapan zanlı yakalandı

26.08.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ EKLENDİ

MARDİN (AA) - Mardin'de silahla çalışanı yaralayarak kuyumcudan soygun gerçekleştiren şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya giren kar maskeli ve silahlı şüpheli, iş yeri çalışanı S.I'ya silah doğrultarak altın ve paraları istedi.

Çalışanın karşı koyması üzerine kafasına aldığı darbeyle yaralanan zanlı, silahla S.I'yı yaraladıktan sonra kasadan para alarak kaçtı.

S.I, sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı, polis operasyonuyla yakalandı.

Öte yandan zanlının kuyumcudan çıkarak olay yerinden uzaklaşması, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda zanlının olay yerinden uzaklaşırken gömleğini ve pantolonunu çıkardığı, kafasındaki yaraya giysiyle tampon uyguladığı görülüyor.

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