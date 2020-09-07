YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. GÜNCELLEME - Mardin'de trafik kazası: 6 ölü, 2 yaralı

GÜNCELLEME - Mardin'de trafik kazası: 6 ölü, 2 yaralı

MARDİN HABERLERİ  | 07.09.2020 23:29 | Son Güncelleme

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - 6 kişinin, Midyat ilçesinde oynanan halı saha maçının ardından Bardakçı köyündeki evlerine dönerken hayatını kaybettiği öğrenildi - ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye, Midyat-Dargeçit kara yolunun 10. kilometresinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 65 K 3858 plakalı kamyon, 27 BDV 29 plakalı traktör ve 34 BOH 39 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Tedavi altına alınan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Kazada Nimetullah Yıldız ve 6 yaşındaki oğlu, Hakan Özkahraman, Özgür Yıldız, Bilal Seyitoğlu ile Dilovan Seyitoğlu'nun Midyat ilçesinde halı saha maçının ardından Bardakçı köyündeki evlerine dönerken hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bardakçı köyü sakinlerinden Faik Teomay, kazanın halı saha maçından dönüşte meydana geldiğini belirterek, "Tır traktöre çarpıyor, onu sürüklüyor ondan sonra taksinin üzerine sürüklüyor. Ölülerimize Allah rahmet eylesin." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu
Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu
Manyas ilçe jandarmaya atama
Manyas ilçe jandarmaya atama
Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı
Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı
Polisi görünce uyuşturucu maddeyi araçtan attılar
Polisi görünce uyuşturucu maddeyi araçtan attılar
Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti
Tosya Kaymakamı çalışmaları denetledi
Tosya Kaymakamı çalışmaları denetledi

Mardin Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
04:23
Sabah
05:46
Öğle
12:20
İkindi
15:55
Akşam
18:45
Yatsı
20:02

Mardin Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Yenişehir Eczanesi
Artuklu
Keskin Eczanesi
Dargecit
Hazal Eczanesi
Derik
Akbulut Eczanesi
Kiziltepe
Özyılmaz Eczanesi
Kiziltepe
Mazıdagı Eczanesi
Mazidagi
Arıkan Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Rebet Aşireti Üyeleri 100 Yıl Sonra Buluştu
Rebet Aşireti Üyeleri 100 Yıl Sonra Buluştu
Sahte Güneş Gözlüğü Kör Edebilir
Sahte Güneş Gözlüğü Kör Edebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.