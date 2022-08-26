GÜNCELLEME - Marmaris'te 5 turistin öldüğü kazaya ilişkin cip safari aracı sürücüsü tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan safari aracının devrilerek bir başka araçla çarpıştığı, Irak uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan cip safari aracının sürücüsü tutuklandı.

Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürüleri M.A. ve A.K.T. ile tur şirketi sahibi C.A'nın emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Marmaris Adliyesine çıkarıldı.

Cip safari aracının devrildikten sonra çarpıştığı otomobilin sürücü A.K.T, savcılıkta alınan ifadesinin ardından salıverildi.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen tur şirketi sahibi C.A, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılırken, kazada bilirkişi raporuyla tam kusurlu bulunan cip safari aracının sürücüsü M.A. tutuklandı.

- Kaza

Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Tepesi mevkisinde 24 Ağustos'ta meydana gelen kazada, turistleri taşıyan M.A. (58) idaresindeki 66 DC 170 plakalı cip safari aracı, yağmurun ıslattığı yolda devrilerek karşı yönden gelen A.K.T. idaresindeki 20 ACY 932 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Kazada Iraklı uyruklu 5 turist hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 turist 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılmıştı. Sürücüler M.A. ve A.K.T ile tur şirketi sahibi C.A. gözaltına alınmıştı.



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