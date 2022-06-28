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  4. GÜNCELLEME - Marmaris'teki orman yangınından dönen arazözün devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı

GÜNCELLEME - Marmaris'teki orman yangınından dönen arazözün devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı

28.06.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞÇİLERİN TABURCU EDİLMESİ VE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - Muğla'daki orman yangınından Kayseri'ye dönen arazözün Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu 4 orman işçisi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangından döndüğü bildirilen Metin Billor (48) idaresindeki Kayseri Orman İşletme Müdürlüğüne ait 38 VZ 674 plakalı arazöz, Dinar-Çay kara yolu Çiçektepe köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan orman işçileri Abdullah Doğan (37), Mustafa Akpınar (33) ile İsmail Tekik (28) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tahsin Etli, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us ile Dinar Orman İşletme Müdür Vekili Serdar Özel de kazada yaralanan orman işçilerini Dinar Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Afyonkarahisar Şube Başkanı Nevzat Karakoçan ile Öz Orman-İş Isparta Bölge Başkanı Süleyman Atasoy da hastaneye gelerek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen 4 orman işçisi, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kente getirilerek otele yerleştirildi.

Kazada hasar gören arazöz ise kaza yerindeki incelemenin ardından Dinar Orman İşletme Müdürlüğü bahçesine çekildi.

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