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GÜNCELLEME - Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlıya ev hapsi verildi

22.09.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili adliyeye sevk edilen şüpheliye ev hapsi verildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili yürütülen çalışma kapsamında Yalancıboğaz Adaağzı mevkisindeki bulgular üzerine gözaltına alınan 85 yaşındaki M.Y'nin Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliye, yaşı ve yangını söndürmeye çalışırken yaralanması nedeniyle ev hapsi verildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmada, bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, M.Y'ye ait olduğu tespit edilen arı kovanlarının önünde köz olduğunu belirlemişti.

Bunun üzerine ormana bitişik alandaki bir kısmı da yangından etkilenen arı kovanlarının sahibi gözaltına alınmıştı.

Marmaris'te dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili olan orman yangını, sabah saatlerinde tekrar başlayan havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştı.

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Muğla Marmaris orman yangını

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