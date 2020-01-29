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GÜNCELLEME - Mersin'de 37 gün önce yaylada kaybolan kişinin cesedi bulundu

MERSİN HABERLERİ  | 29.01.2020 18:50 | Son Güncelleme

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, karla kaplı yaylada kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye bağlı 2200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı bulmak için çalışmalar, kar tabakasının yağmur nedeniyle azaldığı Dedeli mevkisinde yoğunlaştırıldı.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan ve Teğmen Mustafa Akgül komutasındaki jandarma ve AFAD ekipleri, yürüyerek ve kar araçlarıyla bölgeyi taradı.

Ekiplere rehberlik eden Ragıp Böcüoğlu, jandarmanın kadavra köpeği "Sarı"nın tepki verdiği noktaya gittiğinde karın içerisinde ayakkabı gördü.

Kar tabakasını kaldıran ekipler, yaklaşık bir metre derinlikte Kaçar'ın cansız bedenine ulaştı.

Kaçar'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Kaçar'ın, ilçede defnedileceği öğrenildi.

Rehber Böcüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yörük olduğu için bölgeyi iyi bildiğini ve yardım için ekiplere katıldığını belirterek, "Jandarma köpeği, Kaçar'ın kaybolduğu mevkinin yaklaşık 200 metre ötesinde tepki verdi. O sırada da kuşların uçtuğunu gördüm. Oraya gittiğimde bir ayakkabının karda gözüktüğünü fark ettim ve ekipleri çağırdım. Allah rahmet eylesin." dedi.

Ali Kaçar, Musabozulduğu Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle arkadaşlarıyla kaybolmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri kaybolan 3 kişiye ulaşmış ancak Kaçar'ın izine rastlayamamıştı.

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Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
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Ali Kaçar karda arama Kayıp Mersin

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