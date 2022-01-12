GÜNCELLEME - Mersin'de DEAŞ'e yönelik "Pençe-2" operasyonunda 17 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, 300 polisin katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Pençe-2" operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen 10'u Suriye, 4'ü Irak uyruklu 20 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 300 polisin katıldığı "Pençe-2" adı verilen şafak operasyonunda 19 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Operasyonda, zanlılardan 17'si yakalandı, adreslerde dijital materyal, örgütsel yayın ve 30 bin dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.



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