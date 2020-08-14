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GÜNCELLEME - Mersin'de günübirlik evlere fuhuş operasyonu: 21 gözaltı

MERSİN HABERLERİ  | 14.08.2020 20:41 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de, 22 günübirlik eve düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlana 18 şüphelinden 8'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi'ndeki günübirlik evleri kiralayanları ve buraya gelen şüphelileri takibe aldı.

Ekiplerin, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucunda, 119 polisin katılımıyla 22 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda, fuhuş yaptırdıkları, fuhşa yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı. Çoğunluğu mağdur olan 59 kişi de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

İkametlerdeki aramalarda, iki kurusıkı tabanca, 50 fişek, 18 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, harici bellek, iki ajanda ve 5 bin 915 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 kişiden 8'i tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 3 kişinin işlemleri sürüyor.

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