YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. GÜNCELLEME - Mersin'de kapkaççıyı vatandaşlar yakaladı

GÜNCELLEME - Mersin'de kapkaççıyı vatandaşlar yakaladı

MERSİN HABERLERİ  | 17.06.2020 13:29 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Mersin'de kapkaççıyı vatandaşlar yakaladı

MERSİN (AA) - Mersin'de, bir kadının arka cebindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla vatandaşlar tarafından yakalanan zanlı, tutuklandı.

Akdeniz ilçesi Müfide İlhan Mahallesi'nde ablası D.K. (27) ile yürüyen D.Ç. (26), pantolonunun arka cebindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalmaya çalışan F.Y'yi fark etti.

Cep telefonunu aldığı genç kadının ablasını darbederek kaçmaya çalışan zanlı, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, F.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 6 olaydan suç kaydı olduğu belirlenen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Mersin Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:30
Sabah
05:15
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:10
Yatsı
21:47

Mersin Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Asya Eczanesi
Merkez
Çağla Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Merve Önel Eczanesi
Merkez
Neşe Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mersin'de çıkan silahlı kavgada seken kurşunun isabet ettiği kadın yaşamını yitirdi

Mersin'de çıkan silahlı kavgada seken kurşunun isabet ettiği kadın yaşamını yitirdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kaçak bahis kavgası; 1ölü, 2 yaralı

Kaçak bahis kavgası; 1ölü, 2 yaralı

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.