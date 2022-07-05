YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. GÜNCELLEME - Mersin'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Mersin'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

05.07.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALILARDAN BİRİNİN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ VE İSİMLER EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa S. idaresindeki 33 S 5137 plakalı minibüs ile Necati T. yönetimindeki 33 AIF 424 plakalı otomobil, Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan İsmet Gerçek (28) ve 7 yaşındaki N.G. yaralandı.

Necati T. ile İsmet Gerçek sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İsmet Gerçek yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

N.G. hastanede yapılan müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar ettiMersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandıAdana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı
Halil Falyalı cinayeti soruşturması tamamlandıHalil Falyalı cinayeti soruşturması tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus ölü

Mersin Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:38
Sabah
05:21
Öğle
12:51
İkindi
16:41
Akşam
20:11
Yatsı
21:47
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes merak ediyor! Sırf eşi engelli diye...

Herkes merak ediyor! Sırf eşi engelli diye...

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kendi ölümünü böyle yazmış! Günlüğünde kan donduran satırlar...

Kendi ölümünü böyle yazmış! Günlüğünde kan donduran satırlar...

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.