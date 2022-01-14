GÜNCELLEME - Mersin'de tefecilik ve kaçakçılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de tefecilik ve kaçakçılık yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli, şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik ve kaçakçılık yaptıkları ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı 274 polisle düzenlenen şafak operasyonunda 35 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Drone ile havadan denetim de yapan ekipler, adreslerdeki aramada, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, silahlara ait fişekler ile gümrük kaçağı ürünler ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli emniyete götürüldü.

