Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Mersin merkez, Tarsus, Silifke ve Anamur ilçelerinde kimliği tespit edilen 37 zanlıya yönelik dron destekli operasyon düzenlendi. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyona, 102 ekip ve 326 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri de operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, operasyonda 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik dedektör köpekleriyle adreslerde yapılan aramada, 10 gram kokain, 5 gram skunk, 408 gram esrar, 16 gram sentetik uyuşturucu, 0,58 gram eroin, 106 sentetik hap, 22 kök Hint keneviri, hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve 60 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan 10 zanlı aranıyor.

