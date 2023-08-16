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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 28 zanlı yakalandı

16.08.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 28 zanlı yakalandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Mersin merkez ve ilçelerinde kimliği tespit edilen 35 zanlıya yönelik dron destekli operasyon yapıldı.

Günün erken saatlerinde gerçekleşen operasyona, 68 ekip ve 260 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, 2 kilo 100 gram skunk, 408 gram esrar, 490 gram sentetik uyuşturucu, 36 gram kokain, 1242 sentetik hap, 4 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 29 tabanca fişeği ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 7 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.


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Mersin uyuşturucu şafak operasyonu torbacı

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