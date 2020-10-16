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GÜNCELLEME - Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 8 günde 55 kişi yaşamını yitirdi ÖLÜ SAYISI VE GÖZALTI BİLGİLERİ GÜNCELLENDİ

İZMİR HABERLERİ  | 16.10.2020 16:33 | Son Güncelleme

GÜNCELLEME - Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 8 günde 55 kişi yaşamını yitirdi ÖLÜ SAYISI VE GÖZALTI BİLGİLERİ GÜNCELLENDİ

İZMİR (AA) - İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak ve Kırklareli'nde 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki, can almaya devam ediyor. Emniyet güçlerinin sahte içki üretim ve satışına yönelik operasyonları da sürüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre İzmir'in Foça ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran ve Karşıyaka'daki özel bir hastaneye sevk edilen Barbaros Hayrettin Öz, dün gerçekleşen beyin ölümünün ardından bugün yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'da da rahatsızlandıktan sonra Saray Devlet Hastanesine kaldırılan oradan da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Burhan A. (55), hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde de sanayideki iş yerinde rahatsızlanması sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan Cüneyt K. (54), tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Devrim Kara (43) hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metil alkol zehirlenmesi sonrası Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Derya A. da vefat etti.

İstanbul'da da bir kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana İzmir'de 22, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 7, Mersin'de 6, Aydın'da 3, Muğla ve Tekirdağ'da 2'şer, Kırklareli, Trabzon ve Zonguldak'ta birer olmak üzere metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 55'e çıktı.

- Operasyonlar sürüyor

Sahte içki imalatı ve satışına karşı operasyonların devam ettiği Türkiye genelinde emniyet güçleri, 9 Ekim'den bu yana yaptıkları operasyonda 274 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken, bazılarının ise emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.

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Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Ahmet Kılıç Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Merve Eczanesi
Bayrakli
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