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  4. GÜNCELLEME - Milas'ta ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Milas'ta ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

19.07.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bozbük Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, 6 uçak, 6 helikopter, 12 arasöz, 6 su tankeri ve 3 dozer görev aldı.

Yangın, yakınında bulunan turistik tesise sıçramadan söndürüldü.

İlçede Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisinde öğlen saatlerinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.

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