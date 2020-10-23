YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. GÜNCELLEME - Mudanya'da bina enkazında yapılan aramalarda kimseye rastlanılmadı

GÜNCELLEME - Mudanya'da bina enkazında yapılan aramalarda kimseye rastlanılmadı

BURSA HABERLERİ  | 23.10.2020 23:08 | Son Güncelleme

ENKAZ ALTINDA KİMSENİN BULUNMADIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yıkımı süren apartmanın enkazında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları, kimseye rastlanılmaması üzerine sonlandırıldı.

Şükrü Çavuş Mahallesi'nde 1999 depremi öncesinde inşa edilen ve kolonundan birinin patlaması sonucu boşaltılan 21 daireli 9 katlı binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

Yıkımda binanın bir bölümünün çökertildiği sırada, çevredeki vatandaşlardan biri enkaz altında birinin kaldığı konusunda ihbarda bulundu. Bunun üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı alanda AFAD, AKUT, ANDA, İHH, itfaiye ve Mudanya Belediyesi arama kurtarma ekipleri arama yaptı.

Binanın yola çöktüğü kısımda AFAD'ın arama köpeğinin de yardımıyla arama yapılırken iş makineleriyle buradaki enkaz kaldırıldı.

Enkaz altında kimseye rastlanılmazken yıkılan binanın yanında bulunan bir apartmanda yaşayanlar da tahliye edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Denizlispor, Beşiktaş maçına mola vermeden çalışıyor
Denizlispor, Beşiktaş maçına mola vermeden çalışıyor
Bandırmaspor’da Erkan Sözeri dönemi
Bandırmaspor’da Erkan Sözeri dönemi
Özel eğitim kurumunda ücretsiz okuma hakkı elde etti
Özel eğitim kurumunda ücretsiz okuma hakkı elde etti
Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ligdeki durumlarını değerlendirdi:
Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ligdeki durumlarını değerlendirdi:

Bursa Namaz Vakitleri 24 Ekim Cumartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:16
Öğle
12:53
İkindi
15:51
Akşam
18:20
Yatsı
19:39

Bursa Nöbetçi Eczaneler24 Ekim Cumartesi

Demirci Eczanesi
Nilufer
Demirci Eczanesi
Nilufer
Demirci Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
(özel Haber) Kitap Kurtlarına Dondurma Jesti
(özel Haber) Kitap Kurtlarına Dondurma Jesti
Ziraat Mühendisleri Köyleri Gezdi
Ziraat Mühendisleri Köyleri Gezdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.