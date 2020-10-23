GÜNCELLEME - Mudanya'da bina enkazında yapılan aramalarda kimseye rastlanılmadı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yıkımı süren apartmanın enkazında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları, kimseye rastlanılmaması üzerine sonlandırıldı.

Şükrü Çavuş Mahallesi'nde 1999 depremi öncesinde inşa edilen ve kolonundan birinin patlaması sonucu boşaltılan 21 daireli 9 katlı binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

Yıkımda binanın bir bölümünün çökertildiği sırada, çevredeki vatandaşlardan biri enkaz altında birinin kaldığı konusunda ihbarda bulundu. Bunun üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı alanda AFAD, AKUT, ANDA, İHH, itfaiye ve Mudanya Belediyesi arama kurtarma ekipleri arama yaptı.

Binanın yola çöktüğü kısımda AFAD'ın arama köpeğinin de yardımıyla arama yapılırken iş makineleriyle buradaki enkaz kaldırıldı.

Enkaz altında kimseye rastlanılmazken yıkılan binanın yanında bulunan bir apartmanda yaşayanlar da tahliye edildi.

