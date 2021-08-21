YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. GÜNCELLEME - Mudanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Mudanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

21.08.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KONTROL ALTINA ALINMA BİLGİSİ EKLENDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya bu kareyle sarsıldı! "Gerçekleri görün"Dünya bu kareyle sarsıldı! "Gerçekleri görün"
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar ettiBursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Bursa Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:14
Öğle
13:12
İkindi
16:58
Akşam
20:00
Yatsı
21:27

Bursa Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cumartesi

29 Ekim Eczanesi
Nilufer
29 Ekim Eczanesi
Nilufer
29 Ekim Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ankara'da iki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandı

Ankara'da iki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandı

Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Türk Telekom fiber interneti ev telefonuyla daha avantajlı hala getiriyor

Türk Telekom fiber interneti ev telefonuyla daha avantajlı hala getiriyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.