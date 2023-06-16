Muğla ve Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Muğla ve Yatağan Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından Muğla'nın Yatağan ve Aydın'ın Çine ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.C, L.Ç, B.Ç. ve T.B. gözaltına alındı.

Ev ile araçlarındaki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

