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GÜNCELLEME - Muğla'da bir kişi gölet kenarında ölü bulundu

31.07.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Muğla'nın Milas ilçesinde gölet kenarında bir kişinin başından vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çiftlik Mahallesi'nde Turan Can Ölmez'den (24) haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı.

Ölmez, gölet kenarında hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, başından silahla vurulmuş Ölmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli Ş.Ö'yü (25) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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