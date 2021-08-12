GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çayboyu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.



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