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  4. GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

12.08.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çayboyu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

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