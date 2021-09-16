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GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

16.09.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle alevlere müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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