GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle alevlere müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.



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