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GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

07.10.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar ormanlık alanda hasar oluştu.

Aşı Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekiplerin mücadelesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Öte yandan, Muğla ve ilçelerinde dünden itibaren yıldırım düşmesi sonucu 13 orman yangını çıktığı ve bunların kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi.

Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

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Muğla Dalaman orman yangını

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