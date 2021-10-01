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  4. GÜNCELLEME - Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

01.10.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yurt dışından kadınları iş bulma vaadiyle getirip pasaportlarına el koyan, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri belirlenenlere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramada, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Fuhşa zorlandığı ileri sürülen, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 18 kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden E.A, M.C, U.O. ve V.S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris fuhuş

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