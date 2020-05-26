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GÜNCELLEME - Muğla'da kaybolan dağcının cansız bedenine ulaşıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 26.05.2020 19:06 | Son Güncelleme

DAĞCININ CENAZESİNİN BULUNMASI EKLENDİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 14 gün önce kaybolduğu bildirilen dağcının cansız bedeni bulundu.

Antrenman için 14 gün önce evden ayrılan Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre'nin (35) bulunması için başlatılan arama çalışması, sabah saatlerinde tekrar başladı.

Mendos Dağı eteklerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve Türkiye Dağcılık Federasyonu ekipleri ile dağcılar, arama çalışmasını sürdürdü.

Mendos Dağı zirvesi istikametinde devam eden arama faaliyetlerine katılan arama kurtarma ekipleri, JAK timi bünyesinde birleştirildi. Aramalar kapsamında AKUT ekipleri bölgeye fotokapanlar yerleştirdi.

Ekipler, arama çalışmalarının 9'uncu gününde, Mendos Dağı zirvesine yakın bir noktada kayıp dağcının cansız bedenine ulaştı.

Emre'nin cenazesi, bulunduğu yerdeki incelemenin ardından dağdan indirilerek otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Fethiye'de 12 Mayıs'ta antrenman yapmak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Fikret Emre'nin bulunması için 9 gün önce arama çalışması başlatılmıştı. Emre'nin sırt çantası, cep telefonu ve eşofmanı, 6 gün önce Mendos Dağı Maden Ocakları mevkisinde bulunmuştu.

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