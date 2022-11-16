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Muğla'da ormanlık alanda cesedi bulunan kadının kocası tutuklandı

16.11.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alanda cesedi bulunan kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan eşi tutuklandı.

Muğla'da ormanlık alanda cesedi bulunan kadının kocası tutuklandı

İlçede 24 Ekim'de cesedi bulunan cesedin Sevim Ç'ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Eşi Sevim Ç'nin evden kırmızı bir arabaya binerek ayrıldığı ve kendisinden haber alamadığı iddiasıyla kayıp başvurusunda bulunan Ö.Ç. gözaltına alındı.

Yaklaşık 9 saat süren sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Ö.Ç. daha sonra eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Ö.Ç, Sevim Ç'nin ailesiyle bir süredir ilgilenmediğini, sosyal medyada çok vakit harcadığını ve lüks hayat düşkünü olduğunu, bu nedenle de aralarında tartışma çıktığını öne sürdü.

İfadesinde, eşinin eline bıçak alarak üzerine yürüdüğünü, kendisini korumak için aralarında arbede çıktığını iddia eden Ö.Ç. bıçakladığı Sevim Ç'nin öldüğünü anlayınca cesedi ormanlık alana attığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Esenköy Mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanlık alanda 24 Ekim'de bulunan kadın cesedi kimlik tespiti ile kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

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