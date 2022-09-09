GÜNCELLEME - Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı

Ula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Ekipler, belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok miktarda uyuşturucu, 6 öğütme aparatı, 3 hassas terazi, içerisinde uyuşturucu bulunan çelik kasa, 22 sentetik ecza, 41 uyuşturucu emdirilmiş filtre, 5 uyuşturucu emdirilmiş küp şeker, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 uyuşturucu emdirilmiş makarna, 6 özel üretim hibrit skunk tohumu, 8 uyuşturucu emdirilmiş kurabiye, 11 cep telefonu, 4 flaş bellek ele geçirildi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılıktan salınırken, 7'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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