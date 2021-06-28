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GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

28.06.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, arazözler, dozer ve su tankerleri ile söndürülmeye çalışılan yangına, çok sayıda orman işçisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede orman işçilerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Muğla Tarım Orman Müdürü Barış Saylak da alana gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

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