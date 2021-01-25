GÜNCELLEME - Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eski emniyet amirine 2 yıl hapis cezası verildi

Sanık Özmen, "Ben bir günah keçisi seçildim ama benim üzerimden failler ya da tetikçilere ulaşılacaksa bana ceza verin. Masum olduğuma vicdanen inanıyorum. Benim arama kurtarmayı sekteye uğratmam, yanlış yönlendirmem yoktur. Bu durumlar tanık beyanları, bilirkişiler tarafından ortaya çıkarılmıştır. Herhangi bir suç işlemedim. Kastım da yoktur, beraatimi talep ederim. Aksi kanaatteyseniz lehime olan tüm hükümlerin uygulanmasını ve hükmün geriye bırakılmasını talep ederim. Vicdanınıza göre karar vermenizi bekliyorum." dedi.

"Elbette bu karar bizi sevindirmedi. İlk karar olması nedeniyle tabi ki önemsiyoruz. Yargının geçte olsa 12 yıllık zaman aşımı dolmak üzereyken işlemiş olması tabi ki kısmen de olsa bunu iyi karşılıyoruz ama asla yeterli değil. Birincisi zaman aşımı dolmak üzereyken oldu ve daha bunun istinaftan geçme süresi var. O bakımdan belki zaman aşımı dolmadan istinaf süresi de tamamlanmayacak. Ama her şeye rağmen verilmiş bir karar var. Biz, Muhsin Yazıcıoğlu'nun örgütlü bir yapı tarafından suikaste uğratıldığını arkadaşlarıyla birlikte helikopter düşürülmek suretiyle, hayatına son verildiğini düşünüyor ve inanıyoruz. Bunun da ana soruşturma dosyasında dava açmak için yeterli delilleri mevcuttur. Uçakların askeri jetlerin oluşturduğu türbülans ile helikopterin düşürüldüğü pilotun da yüksek düzeyde karbonmonoksite maruz bırakıldığı anlaşılmış durumdadır."

Sanığın kişiliği, suç işleyiş şekli, olayla ilgili pişmanlığının bulunmayışı, cezaların caydırıcılığı ve adalete güven ilkesi gibi hususları göz önünde bulundurarak cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden mahkeme, verilen hapis cezasının sanığın yargılama sürecinde pişmanlık göstermemesi, kişilik özellikleri, tutum ve davranışları göz önünden bulundurularak ertelenmesine de yer olmadığına karar verdi.

Avukat Yavuz, sanık Özmen'e verilen 2 yıl ceza ile yetinmeyeceklerini olaya ilişkin diğer davaların da devam ettiğini bildirdi.

- "Dosyanın her yerinden FETÖ fışkırıyor"

Bir gün ana dosyadaki davanın açılacağını ve söz konusu davanın da örgütlü suikastten açılacağını ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Dosyanın her yerinden FETÖ fışkırıyor. GPS cihazlarının sökülmesi, sahte bilgi notu göndererek arama kurtarmayı akamete uğratmaktan tutun da tüm alanlarda FETÖ unsurlarının varlığını görüyoruz. Askeri jetlerin pilotunun irtibatları sebebiyle FETÖ'nün hava kuvvetleri imamıyla açık net bir irtibatının olmuş olması da gözetilerek örgütlü yapının her noktada varlığı sabit olmasına rağmen, bu güne kadar henüz toplu, bizi tatmin eden örgütlü bir suç soruşturması ve bu soruşturmaya bağlı açılmış bir suikast davası maalesef yoktur. Bu bizim yüreğimizi yaralamaktadır. Bunu Türkiye kamuoyuyla paylaşmak isterim akabinde bu soruşturmaların devam ettiğini yargının son zamanlarda etkin çalışmalar yürütmekte olduğunu ümit ediyor ve umuyoruz ki kısa zamanda da bunun sonuçlarının alınacağını ve bu davaların açılacağını ümit ediyor ve bekliyoruz."