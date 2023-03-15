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Nevşehir'de yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu

15.03.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bir otelde balayı tatili yapan çift, ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, otele hafta sonu giriş yapan çiftten haber alamayan görevliler, oda telefonunu aradı.

Telefona cevap alamayan otel çalışanları, kapıyı açtıklarında M.A. ve K.A'yı hareketsiz buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otele gelen ekipler, yeni evlenen çiftin yaşamlarını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklı yaşamlarını yitirdikleri ihtimali üzerinden duran jandarma, otelin işletmecisi E.A'yı gözaltına aldı.

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