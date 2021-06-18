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  4. GÜNCELLEME - Niğde merkezli DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Niğde merkezli DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

18.06.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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NİĞDE (AA) - Niğde'de yürütülen terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına iki şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri ve örgüt adına Suriye'de silahlı eylemlerde bulundukları iddia edilen Suriye uyruklu A.E.R. ve A.E.F'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Kırklareli ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda iki şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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