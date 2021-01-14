GÜNCELLEME - Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 17 kadın şüpheliden 4'ü daha serbest bırakıldı

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 4 kadın şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında Niğde, Ankara, Karaman, Adana, Kayseri, Yozgat ve Konya'da belirlenen adreslere önceki gün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kadın şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.