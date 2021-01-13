YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. GÜNCELLEME - Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 17 kadın şüpheliden 5'i serbest bırakıldı

GÜNCELLEME - Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 17 kadın şüpheliden 5'i serbest bırakıldı

13.01.2021 16:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 5 kadın şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında Niğde, Ankara, Karaman, Adana, Kayseri, Yozgat ve Konya'da belirlenen adreslere dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kadın şüpheli gözaltına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleştiKimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı

Niğde Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:24
Sabah
07:50
Öğle
12:55
İkindi
15:28
Akşam
17:50
Yatsı
19:11

Niğde Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Aydoğanlar Eczanesi
Merkez
Öbek Eczanesi
Merkez
Sıpahı Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Ateş Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 17 kadın şüpheliden 5'i adliyede

Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 17 kadın şüpheliden 5'i adliyede

Niğde'de koronavirüs tedavisi gören emekli doktora doğum günü sürprizi

Niğde'de koronavirüs tedavisi gören emekli doktora doğum günü sürprizi

Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Niğde'de kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı

Niğde'de kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı

Niğde'de kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı

Niğde'de kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı

Kızılay, sokak hayvanlarına yuva yaptı

Kızılay, sokak hayvanlarına yuva yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.