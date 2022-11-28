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Niğde'de asker eğlencesinde havaya ateş açılması sonucu yaralanan iki kişiden biri öldü

28.11.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de asker uğurlama eğlencesinde tabancayla havaya ateş açılması sonucu yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki düğün salonunun önünde dün askere gidecek gençler için düzenlenen eğlencede tabancayla havaya ateş açılması sonucu vurularak yaralanan Ö.T. (56), tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda kolundan yaralanan M.T'nin (20) aynı hastanedeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, silahı kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan B.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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