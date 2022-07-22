GÜNCELLEME - Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Cumhuriyet Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobildeki M.Y, İ.C.B. ve İ.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda da S.B, T.Y. ve İ.Ç. ikametlerinde yakalandı. Adresteki aramalarda, 8,12 gram sentetik uyuşturucu, 1,60 gram eroin ile 49 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Y. ve S.B. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

