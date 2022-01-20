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  4. GÜNCELLEME - Olumsuz hava şartları TAG Otoyolu'nda ulaşıma engel oluyor

GÜNCELLEME - Olumsuz hava şartları TAG Otoyolu'nda ulaşıma engel oluyor

20.01.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Don olayının ardından meydana gelen trafik kazaları nedeniyle yolun kapanan Gaziantep-Nurdağı yönü, kontrollü şekilde açıldı YENİDEN AÇILMASI EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Don olayının ardından meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü, kontrollü şekilde yeniden açıldı.

Önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan ve dün akşam saatlerinde kontrollü şekilde ulaşımın sağlanmaya başlandığı TAG Otoyolu'nda, gece yarısı etkili olan soğuk hava yer yer don olayına yol açtı.

Bölgede seyir halindeki tırların kayarak karıştığı trafik kazaları nedeniyle otoyolun Gaziantep-Nurdağı yönü ulaşıma kapandı. Bölgede çalışmalar yürüten ekipler, yolun yeniden kontrollü şekilde trafiğe açılmasını sağladı.

Osmaniye'den Gaziantep'e geliş yönünde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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