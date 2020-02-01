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GÜNCELLEME - Ordu'da heyelan

ORDU HABERLERİ  | 01.02.2020 12:09 | Son Güncelleme

Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun istikameti ulaşıma kapandı - Heyelan sırasında bölgede bulunan karı koca, yamaçtan sürüklenen toprak ve taş parçaları nedeniyle yaralandı - Hafif yaralı çift, ambulanslarla hastaneye sevk edildi YARALI SAYISI VE YOL TEMİZLEME ÇALIŞMALARI EKLENDİ

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Mahallesi mevkisinde heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak birikintisi ve taş parçaları, Karadeniz Sahil Yolu'na döküldü.

Yolun Giresun istikameti, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Güvenlik güçlerinin tedbir aldığı bölgeye ambulanslar sevk edildiği öğrenildi.

- Olayda karı koca yaralandı

Heyelan sırasında bölgede bulunan iki kişinin üzerine, yamaçtan sürüklenen bir miktar toprak ve taş parçası döküldü.

Karı koca oldukları öğrenilen bu kişilere, çevredekiler yardım etti. Hafif yaralanan çift, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolda biriken toprak ve taş parçalarını temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, incelemelerde bulundu.

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İKİ KİŞİ YARALANDI Karadeniz Sahil Yolunda heyelan Ordu

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