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Ordu'da heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan üç ilçenin bağlantı yolu ulaşıma açıldı

23.06.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda ulaşım ekiplerin çalışması sonucu yeniden sağlanmaya başlandı.

Ordu'da heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan üç ilçenin bağlantı yolu ulaşıma açıldı

Kabataş ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin Şifasuyu Mahallesi Köleli mevkisindeki Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda heyelan meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesi ve Kabataş Belediyesi ekiplerince yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan Fatsa ilçesine bağlı Yavaş ve Aşağıyavaş Mahallelerinde etkili olan yağış sonrası 14 ayrı noktada heyelan meydana geldi.

Bölgede inceleme yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, gazetecilere yağışların aralıklarla devam ettiğini söyledi.

Yağışla birlikte heyelan meydana gelen yerlere iş makineleri ile müdahale edildiği bilgisini veren Kibar, biriken su içerisinde araçlarında mahsur kalan bir ailenin kurtarıldığını belirtti.

Heyelan olan bir noktada başka bir ailenin daha bölgeden alınması için çalışma başlatıldığını aktaran Kibar, vatandaşların özellikle debisi yükselen dere ve ırmak kenarlarına yaklaşmaması çağrısında bulundu.

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