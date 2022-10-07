GÜNCELLEME - Ordu'da tarlaya gömülü bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltındaki anne tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarlaya gömülü bebek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde ihbar üzerine bir tarlada dün yapılan aramada, toprağa gömülü poşet içinde bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan anne B.Ç. (26) ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen anne B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, kız kardeşi B.Ç. ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Anne B.Ç'nin ifadesinde, bebeğinin emzirirken boğulduğunu ve cesedi toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Öte yandan, 11 Eylül'de dünyaya gelen kız bebeğin sağlık kuruluşunca kontrole çağrıldığı, bunun üzerine anne B.Ç'nin kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.



