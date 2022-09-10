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GÜNCELLEME - Ordu'da turşu bidonlarında uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı

10.09.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - Ordu'da turşu bidonlarında uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, otobüs yolcusun turşu bidonları içine gizlediği 308 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu İstanbul'dan hareket eden yolcu otobüsü Ünye'de durduruldu.

Otobüste seyahat eden M.B.K'nin üst ve eşyalarında arama yapan ekipler, içinde turşu olan 5 litrelik 3 bidon içine saklanmış, uyuşturucu özelliği bulunan 308 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ordu Ünye uyuşturucu

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