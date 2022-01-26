GÜNCELLEME Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Gaziantep yönü trafiğe açıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye-Gaziantep kara yolu Bahçe ilçesinden itibaren Gaziantep yönünde araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle Osmaniye'den Gaziantep yönüne tüm araç geçişlerine kapatılan kara yolunda, ekiplerce çalışma yürütüldü.

Temizleme çalışmalarının ardından kara yolu ulaşıma açıldı.



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