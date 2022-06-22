GÜNCELLEME - Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye ve Adana'da, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 19 şüpheliye yönelik Osmaniye merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Osmaniye ve Adana'daki adreslerde 167,23 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram eroin, 328 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli aranıyor.



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