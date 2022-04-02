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GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

02.04.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Bahçe köyü yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112'yi arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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