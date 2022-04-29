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GÜNCELLEME - Osmaniye'de eşini ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli kaçtı

29.04.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AĞIR YARALININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tabancayla eşini ve oğlunu öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Çerçioğlu köyünde yaşayan Ayşe S. (48) ile eşi Ö.S. (51) arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine, Ö.S. tabancayla eşi ve oğlu Mehmet S'ye (20) ateş etti.

Silah seslerini duyan köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Mehmet S. ise ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Ö.S'nin kullandığı araç, köye birkaç kilometre mesafede terk edilmiş olarak bulundu.

Şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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