GÜNCELLEME - Osmaniye’de otomobil devrildi, bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mehmet Peksoy idaresindeki 80 ABB 891 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Vayvaylı köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulanslarla Osmaniye ve Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Cuma Peksoy, Osmaniye Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Peksoy'un cenazesi, hastanenin morguna konuldu.



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