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  4. GÜNCELLEME - Osmaniye'de patlama sesi polisi harekete geçirdi

GÜNCELLEME - Osmaniye'de patlama sesi polisi harekete geçirdi

OSMANİYE HABERLERİ  | 16.01.2020 23:32 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş: - "Ekiplerimiz yaptığı araştırma neticesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Bölgeden geçen bir tırın lastiklerinin patladığını, bunun sonucunda bu sesin yayıldığını belirledik" DETAYLAR EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de polis ekipleri, bir mahallede patlama sesi duyulması üzerine çalışma başlattı.

Karaçay Mahallesi kara yolu güzergahında patlama sesi duyuldu, bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlama sesinin ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerin yaptığı çalışmada olumsuzluğa rastlamadığını belirten Okumuş, şunları kaydetti:

"Patlama sesinin ardından olayı araştırmak için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirdik. Emniyet birimimiz her türlü ihtimale karşı çalışmasını yaptı. Ekiplerimiz yaptığı araştırma neticesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Bölgeden geçen bir tırın lastiklerinin patladığını, bunun sonucunda bu sesin yayıldığını belirledik. Ekiplerimiz de her ihtimale karşı tırda inceleme başlattı. Araçta da bir olumsuzluğa rastlanmadı."

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