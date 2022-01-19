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GÜNCELLEME - Osmaniye'de yolda mahsur kalanlara akaryakıt desteği

19.01.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsur kalan 440 kişi yurtlara yerleştirildi GÜNCEL RAKAMLAR EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlara yiyecek, içecek ve akaryakıt desteğinde bulunuldu, 440 kişi misafirhanelere yerleştirildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtti.

Ekiplerin kapanan yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade eden Yılmaz, Osmaniye-Gaziantep kara yolunun, Bahçe ilçesi sonrasında trafiğe kapanması nedeniyle yolda mahsur kalanlar olduğunu söyledi.

Yolda mahsur kalanları ziyaret ettiklerini aktaran Yılmaz, 440 kişinin kamu misafirhanelerine yerleştirildiğini, ayrıca yiyecek, içecek ve yakıt desteğinde bulunduklarını aktardı.

Yılmaz, kar yağışının etkisini yitirdiği kentte Karayolları ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

- 800 araç kurtarıldı, 5 bin 500 kişilik kumanya dağıtıldı

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Osmaniye-Gaziantep Karayolu ve Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlar için tüm kamu kurumlarının seferber edildiği belirtildi.

Açıklamada, yol açma ve yolda kalan vatandaşlara yardım etme çalışmalarına AFAD'dan 5 araç ve 20 personel, Karayollarından 21 araç ve 60 personel, jandarmadan 5 araç ve 30 personel, Adana AFAD'dan da 5 araç ve 30 personelin katıldığı kaydedildi.

Yolda mahsur kalan 440 vatandaşın, Bahçe'de bulunan iki öğrenci yurduna yerleştirildiği kaydedilen açıklamada, yolda kalan 800 aracın ekiplerce kurtarıldığı, yolun açılmasını bekleyen vatandaşlara AFAD tarafından 400 battaniye, Türk Kızılay'ınca 5 bin 500 kişilik kumanya, Bahçe Belediyesi'nce de 1000 kişilik sıcak çorba dağıtıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, yolda mahsur kalarak yakıtı biten araçlara 5 bin litre mazot, 5 bin litre de benzin dağıtımı yapıldığı ifade edildi.

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kar yağışı Osmaniye

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