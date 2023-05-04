Oyun konsolu satma bahanesiyle vatandaşları dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya uygulamaları üzerinden farklı rumuz ve isim kullanarak oyun konsolu satışı ilanı verip dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Oyun konsolunun kargo gönderimine hazırlanış videosuna mağdurların isimlerinin söylendiği sesi yükleyip güven kazandıktan sonra mağdurlarca banka hesaplarına para aktarılan dolandırıcıların bu yöntemle 19 ilde çok sayıda kişiden 260 bin lira haksız kazanç elde ettiğini belirleyen ekipler, Kayseri'de bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan A.C, S.O. ve K.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarıldı.

Savcılıkça sorgulanan şüphelilerin, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.

