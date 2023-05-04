YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Oyun konsolu satma bahanesiyle vatandaşları dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

Oyun konsolu satma bahanesiyle vatandaşları dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

04.05.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet üzerinden oyun konsolu satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya uygulamaları üzerinden farklı rumuz ve isim kullanarak oyun konsolu satışı ilanı verip dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Oyun konsolunun kargo gönderimine hazırlanış videosuna mağdurların isimlerinin söylendiği sesi yükleyip güven kazandıktan sonra mağdurlarca banka hesaplarına para aktarılan dolandırıcıların bu yöntemle 19 ilde çok sayıda kişiden 260 bin lira haksız kazanç elde ettiğini belirleyen ekipler, Kayseri'de bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan A.C, S.O. ve K.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarıldı.

Savcılıkça sorgulanan şüphelilerin, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandıKayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'taki bir ilkokulun kantininden öğrenciler ürünleri ücretsiz alıyorKahramanmaraş'taki bir ilkokulun kantininden öğrenciler ürünleri ücretsiz alıyor
Tokat'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıTokat'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 4 Mayıs Perşembe

İmsak
03:56
Sabah
05:31
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:39
Yatsı
21:07

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Perşembe

Büyüktaşkin eczanesi
Kocasinan
Yeni dogumevi eczanesi
Kocasinan
Yasam eczanesi
Melikgazi
Trabzonlu eczanesi
Kocasinan
Özkan eczanesi
Melikgazi
Yildirim ( verseli ) eczanesi
Kocasinan
Mayis eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müstehcen pozları çalınarak internette sızdırıldı! “Görmek zordu”

Müstehcen pozları çalınarak internette sızdırıldı! “Görmek zordu”

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Su dolu küvete şarja takılı telefonla girdi! Sonu facia...

Su dolu küvete şarja takılı telefonla girdi! Sonu facia...

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.