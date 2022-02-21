GÜNCELLEME - Pınar Gültekin davası sanıklarından Mertcan Avcı tutuklandı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan sanıklardan Mertcan Avcı ile ilgili tutuklama kararı verildi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Şubat'ta görülen 10. duruşmada, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi olan ve tutuksuz yargılanan Mertcan Avcı'nın eyleminin cinayete iştirak olduğunu iddia ederek kararın ihdas edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Duruşmada, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlayacağı dosyanın beklenmesine, Mertcan Avcı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmişti.

Mertcan Avcı, bugün Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine gelerek yaklaşık 3 saat ifade verdi.

İfadesinin alınmasının ardından Mertcan Avcı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mertcan Avcı, dava sürecinde daha önce de 2 Ekim 2020'de "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmış, 15 Şubat 2021'de ise mahkeme heyetince, sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesi kararlaştırılmıştı.

- "Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız"

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, AA muhabirine, davanın sonu kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Adaletin tecellisi ve kamu vicdanının rahatlaması için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Epözdemir, "Bu akşam saatleri itibarıyla yapmış olduğumuz yeni şikayet neticesinde Mertcan Avcı, Pınar Gültekin'i canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürülmesine iştirak suçundan tutuklandı." dedi.

Mertcan Avcı bakımından da en kısa sürede iddianamenin tanzim edilerek davanın Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirileceğini düşündüklerini ifade eden Epözdemir, şunları kaydetti:

"Biz sonuna kadar hukuki mücadelemizi vermeseydik, süreci kabullenseydik bugün bu dosya tek sanıkla yürüyecekti. Geldiğimiz noktada toplamda 6 sanıkla yürüyen çok daha kapsamlı bir yargılamaya dönüştü. Cemal Metin Avcı'nın bu cinayeti tek başına işleyemeyeceği iddialarımızın haklılığı da ortaya çıktı. Son olarak yaptığımız şikayetin de ne kadar doğru ve isabetli olduğu net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Biz mücadelemizi vermeseydik cinayetin diğer aktörleri ortaya çıkmayacaktı. Böyle bir şikayette bulunmasaydık Mercan Avcı hakkında adalet ve hakkaniyet tecelli etmeyecekti. Maddi gerçek ortaya çıkmayacaktı. Bu konuda bizim yerimizde bir başkası olsaydı ve yeterince mücadele verilmeseydi failler belki de cezasız kalacaktı. İddialarımızın haklılığının ortaya çıkması ve adaletin tecelli etme sürecinin başlaması adına son derece olumlu ve sevindirici bir karar olarak görüyoruz."

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

- Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.

